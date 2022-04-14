Медногорск, Оренбургская область, , 19:45 — REGNUM Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК) профинансировал изготовление мемориальной доски в честь народного комиссара тяжёлой промышленности СССР Григория Константиновича (Серго) Орджоникидзе. Инициатива установки мемориальной доски принадлежит почетному гражданину Медногорска Оренбургской области Михаилу Хилько, восемнадцать лет руководившему ММСК. Расходы на изготовление памятного знака с барельефом прославленного наркома тяжелой индустрии взял на себя медно-серный комбинат.

Мемориальная доска в честь Серго Орджоникидзе Фото: https://ugmk.com

Митинг в честь установки мемориальной доски на многоквартирном доме улицы имени Григория Орджоникидзе состоялся в канун празднования 83-й годовщины города Медногорска. На мероприятии присутствовали представители местной власти и городских организаций, ветераны и школьники.

Мемориальную доску открыли почетный гражданин Медногорска Вячеслав Мосяков и ученица кадетского класса школы № 1 Полина Каюкова. Роль Серго Орджоникидзе в разведке Блявинского месторождения медных руд и строительстве первенца цветной металлургии Восточного Оренбуржья — Медногорского медно-серного завода подчеркнул главный инженер ММСК Тимофей Абуркин:

«Григорий Константинович в 1933 году подписал Указ о строительстве комбината, который через шесть лет выпустил первую продукцию — 15 тонн штейна и 22 тонны серы. На месте разрозненных поселений железнодорожного разъезда появился молодой город. Мемориальная доска будет напоминать жителям Медногорска о том, что за названием улицы стоит государственный деятель, положивший начало стройке завода и промышленного города».

Кстати, ММСК по договору социального партнерства вкладывает средства на развитие учреждений образования, медицины, культуры и спорта, расположенных на территории дислокации предприятия. Металлурги занимаются благоустройством улиц и городского парка, ведут строительство спортивных объектов, поддерживают религиозные и общественные организации.