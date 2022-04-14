Москва, 14 апреля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Восемь лет назад в Донбассе началась не «антитеррористическая» операция, как ее тогда называли украинские власти, а именно «террористическая», считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев («Единая Россия»).

Eisr. ru Олег Матвейчев

«Каково определение терроризма? «Террор» — это воздействие на мирное население, чтобы оно, будучи запуганным, будучи в состоянии ужаса, воздействовало в свою очередь, на политические власти. Грубо говоря — военных пугать бесполезно, они пуганные. Когда сила применяется против военных, это не называется терроризмом. Военные — для того и военные, что не боятся, это их профессия. А когда применяется запугивание мирного населения, то да, люди боятся. Когда ужас наводят на мирное население — это и есть террор. И когда взрывают кинотеатры, когда взрывают самолеты — это и есть акты терроризма», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Олег Матвейчев.

«Когда украинские военные восемь лет назад пришли на Донбасс, и обстреливали мирное население, в результате чего погибли люди, когда людей похищали, забирали в заложники, когда их пытали, и демонстрировали эти пытки, когда президент целой страны угрожал населению, что «наши дети пойдут в школу, а их дети не пойдут», что «наши дети будут за партами, а их дети будут в подвалах», что «наши» старики будут получать пенсии и медицинскую помощь, а «их» старики не будут, что «мы» будем гулять по улицам, а «они» будут прятаться в бомбоубежищах - только так мы и победим. И пусть я вольно пересказал известное выступление Петра Порошенко, растиражированное многократно в СМИ, это и есть абсолютно террористическая точка зрения. Он собирался победить Донбасс с помощью терроризма, с помощью убийства детей, с помощью угроз о том, что люди будут сидеть в подвалах. Именно так он и собирался победить», — продолжил политолог.

«Он не говорил о том, что собирается победить Донбасс с помощью огня военной силы, он собирался победить путем терроризма. И восемь лет на Донбассе Киев занимался именно терроризмом. Так что наша спецоперация сейчас именно и является антитеррористической. То есть мы сейчас боремся с теми, кто запугивал и убивал мирное население, которые совершили самые масштабные теракты в истории человечества, потому что тут теракты не были локальными, это похлеще, чем 11 сентября в США, здесь обстреливали целые города. Этот террор был масштабнее по количеству жертв, по объему воздействия на территории. В ними не может сравниться даже ИГИЛ* (организация, запрещенная на территории РФ), хотя с украинской властью они - близнецы-братья. Так что сейчас в Донецке мы боремся именно с террористами «, — заключил свой комментарий Олег Матвейчев.

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