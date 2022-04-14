Тель-Авив, Израиль, , 19:43 — REGNUM Управление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) министерства обороны Израиля и компания Rafael успешно провели серию испытаний мощного лазера военного назначения, сообщает 14 апреля пресс-служба израильского военного ведомства.

Лазер

Уточняется, что в ходе испытаний демонстрационная модель лазера смогла успешно перехватить беспилотные летательные аппараты (БЛА), миномётные выстрелы, а также ракеты, включая противотанковые.

«Сегодня впервые сверхмощная лазерная система израильского производства успешно перехватила различные цели, продемонстрировав прорыв мирового масштаба… Наша цель — как можно скорее сделать её рабочей, получив таким образом эффективные, недорогие и инновационные средства защиты», — сказал по этому поводу министр обороны Израиля Бени Ганц.

По словам начальника Управления НИОКР минобороны Израиля Янива Ротема, в перспективе несколько таких лазерных комплексов будут размещены вдоль границ страны.

Лазерные комплексы должны дополнить многоуровневую противоракетную оборону Израиля, состоящую из систем «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец».

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