Белгород, , 19:43 — REGNUM Об обстреле 14 апреля села Журавлёвка (Белгородская область) украинскими боевиками сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Вячеслав Гладков «Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка».

Глава региона отметил, что обстрелом со стороны Украины повреждён ряд жилых домов и социальных объектов. Данных о пострадавших нет. В Журавлёвке объявлен режим чрезвычайной ситуации, а жителей населённого пункта увезли на безопасную территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гладков написал в телеграм, что ВСУ обстреляли село Сподарюшено, входящее в Грайворонский городской округ.

Добавим, что в конце марта в Журавлёвке и в селе Нехотеевка были в результате атаке со стороны ВСУ ранены жители и повреждены дома.

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