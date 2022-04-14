Лос-Анджелес, США, 14 апреля 2022, 19:37 — REGNUM Сцены сериала «Падение дома Ашеров», снятые с участием актёра Фрэнка Ланджелла, будут пересняты. Об этом 14 апреля пишет Deadline.

Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Кадр из трансляции премии «Тони», 2016 год

По данным СМИ, Ланджелла уволили из проекта из-за неуместного поведения. Его роль Родерика Ашера передадут другому актёру — пока неизвестно какому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фрэнк Ланджелла находится под следствием из-за обвинений в домогательствах. Как писал портал TMZ, артист позволил себе сказать скабрёзную шутку, после чего коснулся ноги коллеги и спросил: «Тебе понравилось?».

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