Лос-Анджелес, США, 14 апреля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Сцены сериала «Падение дома Ашеров», снятые с участием актёра Фрэнка Ланджелла, будут пересняты. Об этом 14 апреля пишет Deadline.

Кадр из трансляции премии «Тони», 2016 год Фрэнк Ланджелла

По данным СМИ, Ланджелла уволили из проекта из-за неуместного поведения. Его роль Родерика Ашера передадут другому актёру — пока неизвестно какому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фрэнк Ланджелла находится под следствием из-за обвинений в домогательствах. Как писал портал TMZ, артист позволил себе сказать скабрёзную шутку, после чего коснулся ноги коллеги и спросил: «Тебе понравилось?».