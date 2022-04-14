Вашингтон, 14 апреля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Неофициальная делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань. При этом Белый дом заранее не предупредил о визите, сообщает 14 апреля местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Среди конгрессменов был замечен глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес. Ожидается, что американские политики встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Визит должен продлиться два дня.

Напомним, что власти Китая выступают против официальных контактов США и Тайваня.