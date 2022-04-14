Москва, , 19:16 — REGNUM Подведены итоги конкурса обзоров настольных и видеоигр от журнала «Мир Фантастики». Имена победителей объявили в телеграм-канале издания 14 апреля.

ИА REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

По настольному направлению выиграли сразу два участника — Сергей Фоменко и Владислав Ефремкин. В видеоигровом разделе победу разделили Олеся Климчук и редактор ИА REGNUM Артём Дубровский.

В качестве конкурсной работы Артём Дубровский представил рецензию на игру Psychonauts 2 от Double Fine Productions. В своей статье он подчеркнул проблему недооценённости платформера со стороны организаторов престижных наград в области видеоигр.

Напомним, что «Мир Фантастики» — это ежемесячный российский журнал и портал о фэнтези и фантастике во всех их проявлениях. Он издаётся с сентября 2003 года и является крупнейшим журналом о фантастике в бывшем СССР.