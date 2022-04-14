Ханты-Мансийск, , 19:14 — REGNUM В Ханты-Мансийске 14 апреля из-за сообщения о минировании эвакуировали все школы. Об этом сообщают «Новости Югры».

Спасатели выезжают на вызовы о минировании Дарья Драй © ИА REGNUM

Письмо поступило на электронную почту департамента образования столицы ХМАО, сообщили изданию в региональном управлении ФСБ по Тюменской области. Взрывных устройств и веществ после тщательной проверки не обнаружено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске в начале 2022 года неоднократно «минировали» школы.

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