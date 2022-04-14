Челябинск, , 19:11 — REGNUM В Екатеринбурге молодые люди устроили стрельбу с балкона. Об этом пишут СМИ.

Стрельба

По данным паблика «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», инцидент 14 апреля произошёл на улице Братьев Быковых в центре города. Видеозапись попала в интернет. По предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия.

В УМВД по Екатеринбургу заявили журналистам, что по факту инцидента проводится проверка. Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая пьяный бывший милиционер устроил стрельбу с балкона на Химмаше. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.