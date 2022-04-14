14 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили решение властей Казахстана не проводить в 2022 году парад ко Дню Победы.

Светлана Рыбина, , 22:14 — REGNUM Решение властей Казахстана в очередной раз отказаться от проведения парада ко Дню Победы вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 14 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот те на! Пришло, откуда и не ждали. Из братского нашего Казахстана, чей подвиг в Великую Отечественную войну был велик», — отметил Дмитрий П.

Многие пользователи были возмущены столь откровенным демаршем руководства Казахстана в отношении памяти о подвиге советского солдата.

«Небратья — они вот такие. При первом удобном случае минимум в кусты, а максимум — в компанию врагов», — пишет Олег Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что казахские власти прекрасно понимают, какое важное значение имеет для России парад Победы, но они намеренно демонстрируют Российской Федерации своё нежелание иметь общие корни.

«Когда им грозил государственный переворот, наши русские парни, как всегда, пришли на помощь. А теперь они и нашу спецоперацию не поддерживают, да ещё и ко всему прочему День Победы праздновать отказываются! Что с казахами случилось?!» — удивляется Жанна В.

Часть людей полагает, что такие отмены парадов означают одно – элиты бывших советских республик пытаются окончательно разорвать с Россией какие-либо исторические связи.

«Чего и следовало ожидать. Ещё одна страна построила независимое государство со своей альтернативной независимой историей. Скоро и там начнут говорить, что все беды от русских. Хотя уже подобные выкрики стали оттуда доноситься», — указывает Надежда К.

Т-72БА Вооружённых сил Казахстана на военном параде 7 мая 2015 года Kalabaha1969

«Ну, а что вы хотели от казахских элит? Надо продаться тому, кому выгодней. И пофиг им на память, на общую нашу историю и героев. Зелёный доллар для капиталиста любой национальности важнее всяких там сакральных праздников», — написал Сергей Н.

Ряд пользователей предостерёг Казахстан от повторения украинского сценария. Киев в своё время тоже начинал с уничтожения памяти о великом подвиге советского солдата.

«Тоже решили поторговать своей «независимостью»? Украинцы уже поторговали, да так, что уже в четырёх областях русские флаги висят», — отмечает Вадим К.

«Ну что же, похоже, что Казахстан пошёл по пути Украины. Если наши спецслужбы вовремя не купируют эту проблему, то ждать нам большой беды», — предупреждает Андрей Л.

Нашлись и те, кто призвали руководство Казахстана определиться: они с Российской Федерацией (значит, парад следует проводить) либо же они против нас (тогда пора рвать любые связи с Россией).

«Лукашенко когда-то тоже пытался усидеть на двух стульях. Не получилось. Выбрал по итогу правильную сторону. И казахам тоже придётся выбрать правильную сторону, если не сегодня, то завтра», — поделилась своим мнением Анна Н.

«Да пусть это будет на их совести. Забудут об истории — история рано или поздно напомнит им о себе», — уверена Леся Р.

Напомним, 13 апреля пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила о том, что власти республики не планируют проводить парад ко Дню Победы в 2022 году. Два прошлых парада руководство страны тоже не проводило, ссылаясь на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию.