Белград, , 22:34 — REGNUM Сербия в последнее время сделала несколько важных шагов к тому, чтобы привести свою внешнюю политику в соответствие с линией ЕС. Об этом заявил глава делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре 14 апреля.

Флаги Сербии и ЕС Politico.eu

По словам европейского чиновника, это подтверждает недавнее голосование Сербии на таких международных площадках, как ООН и ЮНЕСКО, где Сербия «четко выступила против неоправданной и ничем спровоцированной российской агрессии против Украины».

«Сербия согласовала свою позицию с некоторыми санкциями, которые ранее ввел ЕС и которые относятся к кризису на майдане в 2014 году. Также она поддержала ограничительные меры против Белоруссии. Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится и в будущем», — процитировал портал b92 слова Жофре.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 13 апреля заявила, что Москва исходит их того, что ее традиционные партнеры в своей деятельности в рамках международных организаций и на различных многосторонних площадках будут последовательно придерживаться позиций, которые отражают их подлинные национальные интересы и истинное дружеское отношение к России.