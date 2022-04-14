Нижний Новгород, 14 апреля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Из ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде эвакуировали около 800 человек из-за сработавшей системы пожаротушения. Пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 14 апреля.

70.mchs.gov.ru Пожарный

Сообщение о срабатывании аппаратно-программного комплекса в ТРК «Небо» поступило в 11:02 14 апреля.

»Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в торговом центре произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой на цокольном этаже здания. Из здания было эвакуировано 800 человек, в том числе 50 детей. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. По месту вызова выезжали 50 человек личного состава, также было задействованы 11 единиц техники», — цитирует МЧС портал НИА «Нижний Новгород».

Позже выяснилось, что произошло случайное нажатие кнопки принудительного запуска системы пожаротушения.