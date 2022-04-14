Москва, 14 апреля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. С начала российской специальной военной операции на Украине активность «телефонных террористов» на территории России выросла более чем в три раза, сообщает 14 апреля пресс-служба МВД РФ.

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

Преступная деятельность в этой сфере «целенаправленно организуется и координируется вооруженными силами и спецслужбами Украины и имеет своей целью дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, нарушение нормальной жизнедеятельности граждан, воспрепятствование функционированию государственных органов, учреждений, организаций и предприятий, а также отвлечение сотрудников российских правоохранительных органов».

«Так, с 1 января по 24 февраля 2022 года следственными органами МВД России возбуждено порядка 1200 уголовных дел по признакам вышеуказанных преступлений. А за период с 24 февраля по 25 марта 2022 г. (всего за один месяц) количество ложных сообщений о терактах составило 2172, то есть криминальная активность в этом направлении увеличилась более чем в три раза», — отмечает пресс-центр МВД России.

Все факты заведомо ложных сообщений об актах терроризма фиксируются, по каждому из них возбуждается уголовное дело, подчёркивает МВД РФ.