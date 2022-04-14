Москва, 14 апреля 2022, 19:04 — REGNUM Законопроект о налогообложении операций по реализации цифровых активов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Правительство РФ
Правительство РФ
Digital.gov.ru

Инициативой предусматривается определение особенностей обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по реализации цифровых активов, обложения налогом на прибыль организаций, а также налогом на доходы физических лиц прибыли (доходов) (НДФЛ) налогоплательщиков от реализации цифровых активов.

В частности, устанавливается налогооблагаемая база цифровых активов и прав. Прописывается, например, что финансовый результат по операциям с цифровыми финансовыми активами определяется на дату осуществления выплаты дохода отдельно по каждой операции и по совокупности операций с цифровыми финансовыми активами.

Авторы отметили актуальность определения отдельного порядка налогообложения деятельности с цифровыми финансовыми активами, в том числе цифровыми валютами, цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.

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