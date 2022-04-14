Москва, 14 апреля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Законопроект о налогообложении операций по реализации цифровых активов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

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Инициативой предусматривается определение особенностей обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по реализации цифровых активов, обложения налогом на прибыль организаций, а также налогом на доходы физических лиц прибыли (доходов) (НДФЛ) налогоплательщиков от реализации цифровых активов.

В частности, устанавливается налогооблагаемая база цифровых активов и прав. Прописывается, например, что финансовый результат по операциям с цифровыми финансовыми активами определяется на дату осуществления выплаты дохода отдельно по каждой операции и по совокупности операций с цифровыми финансовыми активами.

Авторы отметили актуальность определения отдельного порядка налогообложения деятельности с цифровыми финансовыми активами, в том числе цифровыми валютами, цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.

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