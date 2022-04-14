Москва, , 19:01 — REGNUM В четверг, 14 апреля, в Москве прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Донбасская трагедия. 8 лет с начала противостояния». Эксперты обсудили затянувшийся конфликт на Донбассе, его последствия, а также намеренное замалчивание Западом фактов геноцида и военных преступлений украинских нацистов против мирных граждан. Модератором встречи выступил политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал об основных этапах развернувшейся на Донбассе 8-летней трагедии. Точкой отсчета в процессе дискриминации народа Донбасса стал государственный переворот, совершенный 22 февраля 2014 в Киеве. Уже на следующий день Верховная Рада Украины отменила закон «Об основах государственной языковой политики», предусматривающий наделение русского языка статусом регионального. Ответом на эти действия стали мирные акции протеста в городах юго-востока Украины.

«За 8 лет действий со стороны Донбасса, которые попадали бы под определение «терроризм», не было. В то же самое время со стороны киевских властей теракты происходили сплошь и рядом. Фактически весь 8-летний процесс – это история теракта», — отметил эксперт.

Мирные протесты стали поводом для ввода на территорию Донбасса вооруженных сил Украины. Но на военные действия киевских властей был сформирован «политический ответ» — референдум 11 мая 2014 года, результатом которого становится создание Донецкой и Луганской народных республик. Впоследствии, при активном участии России, были подписаны Минские соглашения. Однако, украинская сторона не выполняла свои обязательства по ним. Единственным результатом их принятия стало прекращение активной фазы конфликта. По данным ООН к концу 2021 года число человеческих потерь трагедии Донбасса составило от 42,5 – 44,5 тысяч человек.

Продолжил круглый стол политолог Александр Асафов, представив доклад «8 лет геноцида: преступления киевского режима против народа Донбасса». 14 апреля 2014 г. и. о. президента Украины Александр Турчинов указом № 405/2014 «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины» фактически легализовал преступления украинских нацистских батальонов, брошенных на подавление несуществующего гражданского протеста. По подсчетам эксперта, на территории Украины действуют почти 50 незаконных вооруженных формирований. При этом спонсорами создания этих батальонов были украинские олигархи, которые использовали нацбаты и в своих коммерческих целях. В докладе был представлен ряд фактов о том, что лидеры этих нацбатов становились впоследствии «народными героями» и депутатами Верховной Рады Украины, а само движение формировало новую идеологию государства. «Все эти батальоны были мифологизированы, как и коллаборанты, сотрудничающие с Гитлером, которые являются знаковыми фигурами не только для украинской пропаганды, но и для украинской идеологической системы. Наряду с Коновальцем, Шухевичем, Бандерой, эти самые каратели из «АТО» стали для украинской пропагандисткой машины частью нового национального мифа», — сказал он.

Политолог Наталия Елисеева подметила, что изначально конфликт на Майдане был срежиссирован американскими спецслужбами. С самого начала Запад был заинтересован в управляемой и агрессивной по отношению к России Украине. С целью укрепления русофобии в страну отправлялись западные кураторы, которые обучали и тренировали неонацистские группировки. Также в их функции входило закрепление в сознании простых украинцев иллюзии ущемления России. При этом Запад даже не скрывает, что является спонсором украинских неонацистских организаций.

«Благодаря западным кураторам на Украине укрепилась неонацистская власть, а русофобия стала национальной идей. На законодательном уровне новая власть запретила русский язык, преследовала журналистов, освещающих неугодные Киеву политические темы, а некоторые из них даже были убиты», — сказала она.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обратил внимание на информационное освещение данного конфликта. Экспертом было озвучено, что на создание и продвижение фейков о нашей стране, о ходе специальной военной операции только в этом году уже потрачено больше миллиарда долларов. Количество сообщений уже превысило 4,5 миллиона.

«Мы видим, что существует план о системном создании фейковых сообщений, и каждые два-три дня готовится и реализуется какая-то военная провокация, которая подкрепляется массовым освещением со стороны западных СМИ», — заявил он.

С таким обилием лжи нужно системно работать. По мнению спикера, важно показывать художественные фильмы, раскрывающие реальные события, а также развивать свои альтернативные площадки, которые будут распространять достоверную информацию о происходящем.

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев рассказал о результатах той социологической работы, которая проводится на территориях Луганской и Донецкой республик. Эксперт полностью согласился со всеми выступающими и подчеркнул, что собрано и продолжает накапливаться огромное количество свидетельств о преступлениях, совершаемых против мирного населения этих территорий. В ходе выступления были представлены данные, демонстрирующие отношение жителей освобожденных территорий. Так, исходя из данных опроса жителей Волновахи*, 85,7% осведомлены о фактах размещения в гражданских зданиях украинских военных, об использовании жилых зданий без их согласия знали 83%. 86,3% от числа опрошенных осознают, что украинские военные намеренно уничтожали дома и гражданские объекты. 84,3% положительно относятся к решению Президента России В. Путина о проведении специальной операции на Украине. 50,2% жителей испытывают ненависть к В. Зеленскому и 45% относятся к нему негативно.

*24 марта 2022 года в г. Волноваха Донецкой Народной Республики Фондом исследования проблем демократии проведен социологический опрос 321 жителя. Метод проведения опроса – уличный опрос в местах массового скопления людей (раздача гуманитарной помощи). Выборка случайная. По оценкам экспертов, в г. Волноваха на момент проведения опроса осталось порядка 5000 жителей. В опросе приняло участие 321 человек в возрасте от 15 до 83 лет. Среди опрошенных 55,6% составляют женщины, 54,4% мужчины. Ошибка выборки составляет 5,29% при доверительном интервале 95%.

Демонстрирует и отношение жителей освобожденных территорий к вооруженным силам и спецподразделениям Украины и приведенная спикером цитата жительницы Мариуполя Тамары Николаевны Давыденко: «Возьмите еще добавочные силы, уничтожьте их наконец-то, возьмите подкрепление. Попросите у Путина и уничтожьте их».

Максим Григорьев также озвучил услышанные им факты от местных жителей об отстреливании маленьких детей и зверствах в отношении населения. В конце выступления он подчеркнул: «Сам украинский национализм всегда носил фашистский характер с идеей превосходства украинской нации над другими нациями с соответствующими методами для достижения поставленных целей. Особенно тяжело осознавать, что украинцы применяют и сейчас методы, используемые фашистской Германией».

Политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков объяснил неизбежность вмешательства России в развернувшийся конфликт ввиду разворачивания там гуманитарной катастрофы и фактического прекращения действия Минских соглашений.

«Это геноцид русского населения Донбасса. Это геноцид людей с русской идентичностью, независимо от того, какого они были этнического происхождения. Эти факты — оккупация и геноцид требовали с нашей стороны вмешательства. И эта реакция последовала в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Юридически мы пришли на помощь государству, территория которого была оккупирована, и жители которого подверглись геноциду», — констатировал он.

Эксперт также обратил внимание, что научному сообществу еще предстоит исследовать феномен этой специфической идеологии. По его мнению, это человеконенавистническая идеология выросла исключительно на базе немецкого фашизма. И к сожалению, воздействие этой идеологии долгое время оказывало влияние не только на прямых участников конфликта, но и на все украинское общество в целом.

Завершил дискуссию модератор Александр Асафов следующими словами: «Все 8 лет Киев пытался убедить граждан Украины и все мировое сообщество в том, что он жертва российской агрессии, которую он сам придумал. При поддержки Вашингтона и Брюсселя была создана и до сих частично действует колоссальная машина по производству в промышленных масштабах фейков и лжи. Специальная военная операция России призвана не только закончить восьмилетнюю кровопролитную гражданскую войну на Донбассе, она неминуемо вскроет многочисленные факты военных преступлений и незаконных действий вооруженных сил и формирований Украины, которые должны стать достоянием широкой общественности. Против «империи лжи», как назвал коллективный Запад Президент России Владимир Путин, есть только одно оружие – правда, и мы должны эту правду и дальше доносить и раскрывать ее обстоятельства».

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