Нижний Новгород, , 19:01 — REGNUM Один из проспектов Советского района Нижнего Новгорода назовут в честь Героев Донбасса. Такое решение принято на заседании рабочей группы городской думы столицы Приволжья.

Нижний Новгород Aleksey Igonin

Заместитель председателя городского парламента Евгений Костин отметил важность идеи создания проспекта Героев Донбасса, который станет символом мужества, доблести и чести воинов, отдавших свои жизни за свободу братского народа Донецкой Народной Республики.

«Это будет дань памяти нашим землякам, погибшим на Донбассе, всем тем, кто боролся с национализмом», — подчеркнул он.

Депутат Нижегородской думы акцентировал внимание на том, что ситуация в мире требует крайне решительных действий, в том числе в информационном поле.

«Мы не можем молчать, мы должны отстаивать свою правоту, мы должны говорить о недопустимости проявлений неофашизма. Создание проспекта Героев Донбасса позволит через созидательный процесс привить молодежи чувство патриотизма и гордости за нашу страну, за наших солдат, которые сегодня участвуют в спецоперации», — подытожил Костин.

По итогам заседания рабочей группы предложение было поддержано администрацией Нижнего Новгорода.