Нью-Мексико, США, 14 апреля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Два человека погибли и сотни домов сгорели в результате лесного пожара в одном из курортных городов американского штата Нью-Мексико, сообщает 14 апреля Reuters.

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Пожилая пара погибла, пытаясь эвакуироваться из своего дома. Они стали первыми погибшими в результате так называемого пожара Макбрайд, который уничтожил 207 домов и сжег 2321 гектар с 12 апреля.

Власти уже эвакуировали большую часть города, в котором проживают порядка 8000 человек.

Отметим, что штат не первый раз страдает от лесных пожаров на фоне экстремальной засухи.