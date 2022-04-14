Москва, 14 апреля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Украинские неонацисты массово совершали на территории Мариуполя преступления и расправы над мирным населением. Об этом заявил захваченный в плен в Мариуполе наёмник из Великобритания Эйден Эслин.

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Кадры его допроса показали в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Во время него иностранный боевик рассказал о некоторых эпизодах преступлений украинских неонацистов и признал, что они убивали мирных жителей.

«Они преступники, они грабили супермаркеты, хотя мирным жителям нужна была еда, они мешали мирным жителям выходить», — сказал Эслин.