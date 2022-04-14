София, 14 апреля 2022, 18:58 — REGNUM Шесть истребителей F-35 Королевских ВВС Нидерландов заступили на боевое дежурство по патрулированию воздушного пространства Болгарии. Об этом 14 апреля сообщает БНР.
По официальным данным, нидерландские летчики осуществляют контроль над восточными (черноморскими) границами страны.
Согласно предварительной договоренности между Софией и Амстердамом, указанная группа не имеет права использовать имеющееся вооружение даже для предупредительной стрельбы.
В то же время F-35 смогут в случае необходимости перехватывать нарушителей и вынуждать их покинуть болгарскую территорию. Соответствующая программа будет действовать до 31 мая 2022 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили полёты над Европой