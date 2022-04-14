София, 14 апреля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Шесть истребителей F-35 Королевских ВВС Нидерландов заступили на боевое дежурство по патрулированию воздушного пространства Болгарии. Об этом 14 апреля сообщает БНР.

U.S. Air Force Истребители F-35

По официальным данным, нидерландские летчики осуществляют контроль над восточными (черноморскими) границами страны.

Согласно предварительной договоренности между Софией и Амстердамом, указанная группа не имеет права использовать имеющееся вооружение даже для предупредительной стрельбы.

В то же время F-35 смогут в случае необходимости перехватывать нарушителей и вынуждать их покинуть болгарскую территорию. Соответствующая программа будет действовать до 31 мая 2022 года.