Москва, , 19:20 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров признался в симпатии к актрисе Екатерине Варнаве. Об этом пишет «Комсомольская правда» 14 апреля.

Филипп Киркоров Okras

«Так, кто мне еще нравится? Катя Варнава. На ком бы я женился, так это на Варнаве. Но она уже девушка занятая», — заявил исполнитель. Примечательно, что ранее в сети обсуждали близкие отношения между знаменитостями, однако, как выяснилось позднее, Киркорова и Варнаву связывает исключительно дружба.

Напомним, что Филипп Киркоров состоял в браке лишь однажды: в 1994 году певец женился на Алле Пугачёвой. Однако в 2005 году супруги развелись, после чего музыкант продолжительное время остаётся один.

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