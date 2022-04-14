Бухарест, , 18:52 — REGNUM Апелляционный суд Бухареста приговорил бывшего директора элитной столичной клиники «Малакса» Флорина Секуряну к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве. Об этом 14 апреля сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Бросили в тюрьму Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Согласно официальной информации, прокурорам удалось доказать причастность Секуряну к махинациям с продажей учреждению медицинской техники и медикаментов по завышенным ценам. В материалах дела указано, что в период с 2009 по 2016 гг. он присвоил около 650 тыс. леев ($142 тыс.).

В 2017 году Секуряну уже был осужден на три года тюрьмы за взяточничество на посту руководителя «Малаксы». Нынешний приговор может быть обжалован в течение ближайших двух недель.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии студенты подали в суд на министра образования страны