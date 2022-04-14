Москва, 14 апреля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Введение против России беспрецедентных по масштабу западных санкций повлекло за собой уход с внутреннего рынка ряда зарубежных производителей. Для российских компаний одновременно с этим наступило время возможностей. Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) изучили, как региональные производители ведут работу в новых экономических обстоятельствах и стремятся обеспечить граждан всем необходимым при поддержке «губернаторов новой волны».

Александзр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

На круглосуточный режим работы в Нижегородской области — регионе «губернатора новой волны» Глеба Никитина — перешел производитель гигиенической продукции «Hygiene Technologies». За прошедший месяц компания увеличила выпуск товаров женской гигиены, детских подгузников и абсорбирующего белья в три раза. Производство наращивает мощности несмотря на возникшие логистические проблемы: компании пришлось менять маршруты для получения импортного сырья. Решать вопросы, связанные с поставками, региональным производителям в Нижегородской области помогает созданный по инициативе губернатора центр импорта и импортозамещения. В планах — максимально переориентировать «Hygiene Technologies» на отечественное сырье без ущерба для качества выпускаемой продукции.

В Новгородской области появился новый резидент территории опережающего социально-экономического развития «Боровичи» — ООО «Биоплант». Основным учредителем этой компании является ООО «Органик Фармасьютикалз» — отечественный производитель зубной пасты «Splat». Собственники предприятия планируют выпускать пластиковые изделия, бытовую химию и парфюмерно-косметическую продукцию. Объем капитальных вложений составит около 130 млн рублей. Договор о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории Новгородской области между компанией Splat Global и Правительством региона в лице губернатора Андрея Никитина был подписан на XXIV Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года.

Самарский завод медицинских изделий практически полностью перешел на импортозамещение. Он специализируется на выпуске медицинских нитриловых перчаток и обеспечивает ими медицинские учреждения и предприятия по всей России. В новых обстоятельствах предприятие заключило договор на поставку латекса с компанией «Сибур» и прорабатывает возможность сотрудничества с компанией «Тольяттикаучук». Кроме этого, идет работа по замене используемого в производстве импортного коагулянта на отечественный аналог. Открытие Самарского завода медицинских изделий в особой экономической зоны «Тольятти» состоялось в прошлом году. Губернатор региона Дмитрий Азаров назвал продукцию завода «во многом инновационной», а запуск нового производства в Самарской области стал шагом на пути к выполнению задачи по импортозамещению.

В сети стоматологических клиник города Саранска открыли лабораторию по производству элайнеров и абатментов. Элайнеры позволяют исправить прикус и скорректировать неровные зубы, а абатменты представляют собой конструкции, на которые устанавливаются коронки. Раньше эти медицинские изделия закупали за рубежом, а теперь выпускают в Мордовии. Лаборатория по их производству открылась в регионе благодаря льготному кредиту от государства. Мордовские аналоги элайнеров и абатментов дешевле зарубежных и не уступают им по качеству. В планах компании — получить господдержку на создание еще одной лаборатории, которая закроет потребность всей республики в зуботехнической продукции. О важности господдержки региональных предприятий в условиях санкционного давления неоднократно говорил губернатор Мордовской Республики Артем Здунов.

Западное санкционное давление становится стимулом к развитию региональных производств. Однако адаптация региональных предприятий к новым обстоятельствам не всегда проходит безболезненно, сталкиваясь с логистическими и другими проблемами. Внимательное отношение региональной власти к своим производителям и вовремя оказанная им поддержка — залог постепенной стабилизации ситуации на внутреннем рынке, считают специалисты ЭИСИ.