Бухарест, 14 апреля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Правительство Румынии приняло поправку к положению о противоэпидемических мерах в стране, предусматривающую облегчение процедуры вакцинации от коронавируса и материальное поощрение граждан, поставивших соответствующие прививки. Об этом 14 апреля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, соответствующая процедура будет осуществляться в кабинетах семейных врачей, причем в дальнейшем медики будут проводить бесплатные осмотр и консультации своих пациентов. Кроме того, каждый гражданин, прошедший полный курс вакцинации, получит одноразовую выплату в размере 100 леев ($21).

Кроме того, вводится система скидок на ряд медикаментов для пациентов, страдающих осложнениями после коронавирусной инфекции. Новые правила начнут действовать с 1 июля нынешнего года.