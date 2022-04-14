Москва, , 18:41 — REGNUM Украина должна признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил захваченный в плен в Мариуполе наёмник из Великобритания Эйден Эслин.

Великобритания

Кадры его допроса показали в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Как отметили ведущие, британец вел активную деятельность в социальных сетях, часто позируя с оружием и обещал зверски убивать русских. Однако во время допроса от былой смелости у иностранного наёмника не осталось и следа.

«С первого дня, когда мы прибыли в Мариуполь, я говорил, что мы должны уйти, потому что ДНР и ЛНР были признаны независимыми. Украина должна была признать независимость Донбасса и Крыма», — сказал Эслин.

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