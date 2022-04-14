Москва, 14 апреля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству нефтегазовых компаний спланировать расширение экспорта российских энергоносителей в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Об этом российский лидер заявил 14 апреля на совещании по вопросам нефтегазовой отрасли.

«Важно смотреть на перспективу. Вместе с нефтегазовыми компаниями составить план расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки, страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Владимир Путин.