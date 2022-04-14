Екатеринбург, 14 апреля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 50-летний уроженец Сухого Лога ограбил ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Злоумышленник отобрал у пенсионера сумку с деньгами, документами и продуктами питания. Это произошло возле подъезда жилого дома, в котором живёт пострадавший. Мужчина снял сумку с плеча, чтобы достать ключи, и в этот момент грабитель схватил её и бросился бежать.

Пожилой человек пытался остановить налётчика, но получил удар по голове своей же сумкой. Очевидцы тоже не смогли догнать грабителя. Пострадавший обратился в полицию и описал приметы нападавшего. Сотрудники уголовного розыска через пару часов установили местонахождение предполагаемого грабителя, а также его личность. Затем наряд патрульно-постовой службы поймал подозреваемого. Часть денег он успел потратить.

По словам Горелых, задержанный ранее был неоднократно судим и вёл полубродяжнический образ жизни. Теперь ему грозит семь лет колонии.