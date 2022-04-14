Белгород, , 18:39 — REGNUM Об обстреле со стороны Украины села Сподарюшино (Грайворонский городской округ, Белгородская область) написал 14 апреля белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

Глава региона, выехавший на место ЧП, уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал, не зафиксировано также разрушений жилых и социальных объектов.

Вячеслав Гладков «Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сёл Безымено и Сподарюшено».

Чиновник добавил, что эти сёла теперь «находятся под дополнительной охраной»: силовикам помогают охранять их сотрудники добровольной народной дружины и казаки.

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