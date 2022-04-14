Вашингтон, 14 апреля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Американский актёр Кьюба Гудинг — младший («Пёрл-Харбор») признал свою вину по делу о насильственных действиях. Об этом 14 апреля пишет издание The Washington Post.

Скриншот YouTube Кьюб Гудинг-младший

Как сообщается, актёр признал себя виновным по одному пункту дела о насильственных действиях по отношению к трём женщинам в 2018 и 2019 годах. Таким образом, Гудинг-младший сумел избежать тюремного заключения.

Напомним, что Кьюб Гудинг — младший был обвинён в насильственных действиях по отношению к трём разным женщинам в период с 2018 по 2019 годы. Однако сам актёр на протяжении этого времени отрицал все обвинения, сделав признание лишь сейчас.