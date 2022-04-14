Вашингтон, , 19:27 — REGNUM На фоне предложения Илона Маска выкупить соцсеть Twitter в США зазвучали предположения о возможном восстановлении аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Однако бывший глава Белого дома скорее всего не вернется в эту соцсеть, сообщает 14 апреля Reuters.

Трамп Palácio do Planalto

В интервью Sirius XM’s Americano Media Трамп заявил, что вряд ли будет заинтересован в возвращении на платформу, где его мысли читали почти 90 миллионов подписчиков.

«Знаете, Twitter стал очень скучным. Они заблокировлаи много хороших голосов… много консервативных голосов», — объяснил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, американский предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск ранее предложил выкупить соцсеть Twitter и сделать ее частной. По мнению Маска, одна из крупнейших соцсетей США нуждается в преобразовании.

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