Новосибирск, , 18:30 — REGNUM На площади Пименова перед Государственной публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ) в Новосибирске начался концерт, приуроченный к всероссийскому патриотическому марафону «Zа Россию».

Участниками мероприятия стали группы «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа».

Также приняли участие новосибирские группы «АЯ», «Солнце Маяк», рок-музыкант Сергей Бобунец и приглашённый гость из Москвы поэт Игорь Караулов.

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков назвал марафон важным событием, помогающим россиянам сплотиться вокруг общих ценностей в непростой исторический период.

«Культура, искусство, творчество были и остаются созидательной силой, которая поддерживает и укрепляет наше единство», — сказал он.