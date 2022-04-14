Новосибирск, 14 апреля 2022, 18:30 — REGNUM На площади Пименова перед Государственной публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ) в Новосибирске начался концерт, приуроченный к всероссийскому патриотическому марафону «Zа Россию».
Участниками мероприятия стали группы «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа».
Также приняли участие новосибирские группы «АЯ», «Солнце Маяк», рок-музыкант Сергей Бобунец и приглашённый гость из Москвы поэт Игорь Караулов.
Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков назвал марафон важным событием, помогающим россиянам сплотиться вокруг общих ценностей в непростой исторический период.