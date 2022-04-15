Белград, , 22:24 — REGNUM Если Сербия пожелает вступить в НАТО, США ее в этом поддержат. Об этом заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл 14 апреля в Белграде во время конференции «Положение Сербии в евроатлантическом сообществе».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам американского дипломата, граждане Сербии должны сами определить свои потребности в сфере безопасности.

«Мы готовы поддержать амбиции Сербии. Она должна смотреть в будущее — что страна могла бы получить для себя как член НАТО. Но я должен подчеркнуть — это решение за Сербией, она должна решать сама», — процитировал портал b92 слова американского посла.

При этом Хилл отметил, что присоединение Сербии к ЕС уже подразумевает трудный выбор, а если бы Сербия захотела присоединиться к НАТО, это подразумевало бы ряд сложных решений, которые эта страна должна была бы принять.

«США поддержат Сербию, но я должен еще раз подчеркнуть — это решение за Сербией, не за нами», — сказал Кристофер Хилл.

Напомним, что Сербия придерживается военного нейтралитета. В 1999 году Североатлантический альянс совершил военную агрессию против Сербии. Поэтому большинство населения этой балканской страны выступает против членства страны в НАТО, хотя почти все остальные балканские страны являются членами этого союза.