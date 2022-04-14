Тамбов, 14 апреля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Руководитель Тамбовской области Максим Егоров вошёл в организационный комитет по подготовке и празднованию 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

tambov. gov. ru Максим Егоров

Совместное заседание по подготовке и проведению памятного мероприятия – 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского – прошло 14 апреля в храме Христа Спасителя. В нём приняли участие члены попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Московской духовной академии и оргкомитета, в который входит руководитель Тамбовской области Максим Егоров

Организаторы обсудили ход подготовки празднования и план проведения памятных мероприятий. Максим Егоров рассказал, что в селе Стрельцы Тамбовского района есть храм преподобного Сергия Радонежского. Многие жители области в своих молитвах обращаются к подвижнику как за помощью в трудные минуты, так и с благодарностью.

Напомним, что Сергий Радонежский – великий подвижник, один из наиболее почитаемых святых в России. Мощи преподобного были обретены 18 июля 1422 года при строительстве Троицкого собора.