Лос-Анджелес, США, , 19:23 — REGNUM Голливудский актер Кьюба Гудинг признал себя виновным в «насильственных прикосновениях» к женщине в ночном клубе Нью-Йорка в 2018 году. Заключая соглашения с прокурорами, актер ушел от тюремного заключения, сообщает 14 апреля Reuters.

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Гудинг также признался в суде, что в 2018 и 2019 годах он физически приставал к двум другим женщинам без их согласия, говорится в заявлении окружной прокуратуры Манхэттена.

По соглашению о признании вины, 54-летний актер продолжит проходить назначенные судом консультации в течение шести месяцев. Он также имеет право отозвать свои показания и признать себя виновным в домогательстве, что является менее тяжким правонарушением.

Напомним, Гудинг является лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана» за роль Рода Тидвелла в трагикомедии Кэмерона Кроу «Джерри Магуайер».

Как сообщало ИА REGNUM, в США в рамках мирового соглашения будет выплачено $380 млн жертвам сексуального насилия со стороны бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара и ряда других лиц, связанных с американской федерацией гимнастики (USAG) и Национальным олимпийским и паралимпийским комитетом (USOPC).

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