Москва, 14 апреля 2022, 18:22 — REGNUM В четверг, 14 апреля Российское общество «Знание» запускает новый просветительский проект «Учёный говорит», в рамках которого школьники и студенты во всех регионах страны встретятся с молодыми учёными из разных областей науки. Эксперты доступно и увлекательно расскажут о важных научных идеях, исследованиях современности и об их пользе для жизни людей. В 2022 году запланировано около трех тысяч таких выступлений.
Проект «Учёный говорит» включает три трека. Это батлы молодых учёных «15 минут науки», трёхдневные форумы «Про науку между нами», в программу которых наряду с выступлениями экспертов будут включаться экскурсии в лаборатории и планетарии, а также ежегодный молодежный фестиваль науки «Пикник с учеными», который пройдёт во всех восьми федеральных округах на открытых городских площадках.
Гости фестиваля услышат захватывающие лекции о научных достижениях России и познакомятся с лучшими изобретениями отечественной науки. Все желающие примут участие в настоящем научном исследовании и экспериментах. Также на площадках фестиваля можно будет увидеть впечатляющие иммерсивные шоу, демонстрирующие законы физики, химии, биологии и других точных наук. В этом году фестиваль науки «Пикник с учеными» примут на своих площадках Калининград и Красноярск (25–26 июля), Курск (26–27 июля), Краснодар и Владивосток (27–28 июля), Ставрополь (28–29 июля), Казань (29–30 июля), Тюмень (30–31 июля).