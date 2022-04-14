Москва, , 18:22 — REGNUM В четверг, 14 апреля Российское общество «Знание» запускает новый просветительский проект «Учёный говорит», в рамках которого школьники и студенты во всех регионах страны встретятся с молодыми учёными из разных областей науки. Эксперты доступно и увлекательно расскажут о важных научных идеях, исследованиях современности и об их пользе для жизни людей. В 2022 году запланировано около трех тысяч таких выступлений.

Семинар Общества Знание Общество «Знание»

Проект «Учёный говорит» включает три трека. Это батлы молодых учёных «15 минут науки», трёхдневные форумы «Про науку между нами», в программу которых наряду с выступлениями экспертов будут включаться экскурсии в лаборатории и планетарии, а также ежегодный молодежный фестиваль науки «Пикник с учеными», который пройдёт во всех восьми федеральных округах на открытых городских площадках.

Гости фестиваля услышат захватывающие лекции о научных достижениях России и познакомятся с лучшими изобретениями отечественной науки. Все желающие примут участие в настоящем научном исследовании и экспериментах. Также на площадках фестиваля можно будет увидеть впечатляющие иммерсивные шоу, демонстрирующие законы физики, химии, биологии и других точных наук. В этом году фестиваль науки «Пикник с учеными» примут на своих площадках Калининград и Красноярск (25–26 июля), Курск (26–27 июля), Краснодар и Владивосток (27–28 июля), Ставрополь (28–29 июля), Казань (29–30 июля), Тюмень (30–31 июля).