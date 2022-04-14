Вашингтон, 14 апреля 2022, 18:22 — REGNUM Российским бизнесменам не будут возвращены арестованные в США в рамках санкций активы, заявил 14 апреля помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в Экономическом клубе Вашингтона.
Отметив, что Вашингтон, вводя антироссийские санкции, и не рассматривал вариантов возврата в будущем активов, Салливан признался:
Напомним, США использовали как повод для очередных санкций начатую Россией 24 февраля специальную военную операцию по денацификации Украины. Американское руководство позиционировало эти санкции как сокрушительные.
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