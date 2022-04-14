Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Российским бизнесменам не будут возвращены арестованные в США в рамках санкций активы, заявил 14 апреля помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в Экономическом клубе Вашингтона.

Интерес США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что Вашингтон, вводя антироссийские санкции, и не рассматривал вариантов возврата в будущем активов, Салливан признался:

«Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом».

Напомним, США использовали как повод для очередных санкций начатую Россией 24 февраля специальную военную операцию по денацификации Украины. Американское руководство позиционировало эти санкции как сокрушительные.

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