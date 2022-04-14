Москва, 14 апреля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить перевод газовой и нефтехимической промышленности РФ с иностранных на отечественные системы стандартизации и сертификации.

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Об этом он заявил 14 апреля на совещании по ситуации в нефтегазовой отрасли.

«Прошу правительство при участии бизнеса и Института нефтегазовых технологических инициатив обеспечить переход от иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности к отечественным системам», — сказал Путин.

При этом глава российского государства подчеркнул, что «сделать это нужно не откладывая — до конца текущего года».