Волонтеры #МыВместе помогли эвакуировать семью из Николаевской области
Москва, 14 апреля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Волонтеры #МыВместе помогли эвакуироваться в Крым из Херсона группе из 11 человек. В составе группы – жители Херсона, пенсионерка из Мариуполя и восемь человек из села Снегиревка Николаевской области. Семья из пяти взрослых и троих детей, младшему из которых два года, преодолела больше 50 километров, чтобы попасть в Херсон и потом уехать в Россию. Добирались как на попутках, так и пешком. С собой в дорогу взяли только самое необходимое. В Херсоне на вокзале их нашли российские военные, приютив у себя. А дальше, при содействии Росгвардии их эвакуировала на территорию России группа добровольцев во главе с депутатом Госдумы, руководителем «Молодёжки ОНФ» Игорем Кастюкевичем. Он руководит общественной гуманитарной миссией #МыВместе в херсонском направлении.
Двое из группы эвакуированных из Херсона жителей уехали к родственникам в Крым. Пенсионерка из Мариуполя отправилась в Воронежскую область, а семью из Снегиревки волонтеры проводили в пункт временного размещения в Севастополе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, гуманитарная миссия молодежного корпуса #МыВместе работает в Крыму уже три недели. В ее состав вошли участники команд «Молодёжка ОНФ», МГЕР и волонтерской роты. За это время добровольцы совместно с Росгвардией, военными и МЧС России раздали жителям Херсонской области порядка 60 тонн продовольствия и медикаментов, эвакуировали 400 человек, в том числе 13 человек в рамках оказания срочной медицинской помощи.