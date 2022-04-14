Москва, 14 апреля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Волонтеры #МыВместе помогли эвакуироваться в Крым из Херсона группе из 11 человек. В составе группы – жители Херсона, пенсионерка из Мариуполя и восемь человек из села Снегиревка Николаевской области. Семья из пяти взрослых и троих детей, младшему из которых два года, преодолела больше 50 километров, чтобы попасть в Херсон и потом уехать в Россию. Добирались как на попутках, так и пешком. С собой в дорогу взяли только самое необходимое. В Херсоне на вокзале их нашли российские военные, приютив у себя. А дальше, при содействии Росгвардии их эвакуировала на территорию России группа добровольцев во главе с депутатом Госдумы, руководителем «Молодёжки ОНФ» Игорем Кастюкевичем. Он руководит общественной гуманитарной миссией #МыВместе в херсонском направлении.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

«Накануне позвонили военные, все было очень быстро. Мы выехали на автомобиле Газель с сопровождением автомобиля Тигр и экипажем. Приехали, забрали их, привезли на нашу базу. Накормили. Часть уехали в пункт временного размещения. Еще одна женщина была из Мариуполя, она отправилась в Воронежскую область. Здесь отлично сработали и сотрудники Росгвардии и Федеральной службы безопасности, сотрудники пограничного контроля, врачи, Правительство Республики Крым. Ну и наша команда тоже молодцы. Люди находятся в тепле, безопасности, ими занимаются и вот сегодня они отзванивались, говорили спасибо. А «спасибо» для нас – одна из самых важных вещей», — рассказал Игорь Кастюкевич.

Двое из группы эвакуированных из Херсона жителей уехали к родственникам в Крым. Пенсионерка из Мариуполя отправилась в Воронежскую область, а семью из Снегиревки волонтеры проводили в пункт временного размещения в Севастополе.

«Спасибо солдатам, нас подобрали, напоили, накормили. Мы так благодарны! Вообще, то, что рассказывают в украинских СМИ про российских военных — это неправда. Они нас и наших детей кормили. К моему дому приезжали военные, давали моим детям и внуку сладости, конфеты. Они селам привозят воду и питание. Все наше село, по сути, они кормят. Теперь мы в России, можно дышать спокойно, мы очень всем благодарны», — рассказала одна из эвакуированных жительниц Снегиревки Мария .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гуманитарная миссия молодежного корпуса #МыВместе работает в Крыму уже три недели. В ее состав вошли участники команд «Молодёжка ОНФ», МГЕР и волонтерской роты. За это время добровольцы совместно с Росгвардией, военными и МЧС России раздали жителям Херсонской области порядка 60 тонн продовольствия и медикаментов, эвакуировали 400 человек, в том числе 13 человек в рамках оказания срочной медицинской помощи.