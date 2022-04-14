Москва, 14 апреля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Российский певец Прохор Шаляпин негативно высказался о продюсере Викторе Дробыше. Об этом пишет издание Глас. Ru 14 апреля.

Скриншот с YouTube Прохор Шаляпин

«Все-таки человеку за 50, уже должны появляться мозги. Да, может, я действительно устраиваю фрик-шоу со своими бабушками, веселю людей, но, извините, если меня не пустили на сцену. Мне просто не дали ни единого шанса даже рта раскрыть», — заявил музыкант. Также Шаляпин отметил, что поведение продюсера можно сравнить с «интрижничеством».

Напомним, что Прохор Шаляпин вошёл в число артистов продюсерского центра Виктора Дробыша после участия в «Фабрике звёзд». Однако вскоре певец и продюсер прекратили сотрудничество из-за различных разногласий.