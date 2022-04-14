Псков, , 18:34 — REGNUM Депутаты Псковского областного собрания приняли законопроект, по которому малоимущие семьи в регионе смогут получить пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Семья mrhayata

Рассмотрение проекта «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет» инициировал губернатор региона Михаил Ведерников. В областном парламенте документ был принят во втором чтении.

Теперь жители области, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (12 527 рублей), смогут получить выплаты в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума для детей. Так, они составят 6,1 тыс., 9,1 тыс. и 12,2 тыс. рублей.

По оценкам администрации, такая выплата может поступить на 26 тыс. детей. Для её получения можно обратиться в МФЦ, Пенсионный фонд или сделать это на сайте Госуслуг. Эта услуга будет доступна с 1 мая, но с перерасчётом на апрель.