Кентукки, США, 14 апреля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В американском штате Кентукки принят закон о запрете абортов после 15 недель беременности, сообщает Reuters.

Густав Климт. Мать и Дитя

В рамках нового закона клиники также будут обязаны кремировать или хранить останки плода.

Напомним, что в 1973 году Верховный суд США в рамках дела Рой против Уэйда разрешил проводить операции по прерыванию беременности до тех пор, пока плод не стал жизнеспособным.

Ранее губернатор штата Оклахома Кевин Ститт подписал закон о запрете проведения абортов по желанию женщины без наличия медицинских показаний, предусматривающий наказание от штрафа в размере $100 тысяч до лишения свободы на срок до десяти лет.