Санкт-Петербург, 14 апреля, 2022, 18:06 — ИА Регнум. АО «Невский экологический оператор» (НЭО), которое с начала мусорной реформы в Санкт-Петербурге (1 января 2022 года) отвечает за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), открестилось от крыс, на засилье которых стали активно жаловаться петербуржцы.

Freedom.fr Крыса

Как указали в пресс-службе НЭО изданию «Фонтанка», на проблему плохой уборкой мусорных площадок горожане начали жаловаться задолго до мусорной реформы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главный санитарный врач Петербурга сообщила, что с 2020 года управление Роспотребнадзора регистрирует жалобы на наличие грызунов и ненадлежащую санитарную очистку территории и мест временного накопления отходов.

Ответственность за содержание придомовых территорий и мусорных площадок лежит не на региональном операторе, который лишь вывозит отходы, а на управляющих компаниях и других коммунальных службах.

Что касается накладок по вывозу мусора, которые наблюдались в начале года, то сейчас, по данным НЭО, регистрируется лишь единичные случаи.

«Сегодня обращения от жителей носят единичный характер и в основном связаны с невозможностью подъезда к контейнерным площадкам», — пояснили в пресс-службе регоператора.