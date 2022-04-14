Москва, 14 апреля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Поставки лекарств в Москве идут по графику. Об этом 14 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Глава города отметил, что Москва является крупнейшим заказчиком лекарств и медицинских изделий. Объём заказа с учетом средств обязательного медстрахования превышает 75 млрд рублей в год.

«Фармацевтическая промышленность в столице сейчас на подъеме. Ещё до введения санкций мы разработали систему мер поддержки отечественных производителей», — написал Собянин.