Москва, , 17:59 — REGNUM Народный фронт организует доставку в Донецкую и Луганскую народные республики семян овощей для передачи фермерам и жителям Донбасса, проживающим в частных домах.

Семена Александр Погожев, ИА REGNUM

Народный фронт в рамках акции #МЫВМЕСТЕ совместно с фермерами из многих регионов России организует доставку материалов для посевной жителям Луганской и Донецкой народных республик. Только из Центрального штаба Народного фронта в Москве накануне в республики отправлены 1,5 тонны семян овощей.

«Семена от разных производителей, которые передали их бесплатно направлены из Москвы в Ростов. И дальше все это поедет в личные подсобные хозяйства людей в Луганской и Донецкой народных республиках. Сейчас вовсю идет посевная, но у многих практически не осталось материала, потому что через их деревни и дома прошла война. Фермерам и владельцам приусадебных участков мы обязательно поможем, предоставим возможность уже сейчас все что они хотели посеять. Уверен, мирная жизнь будет возвращаться в их дома, и осенью они будут есть продукты, выращенные на своих участках из семян, пожертвованных людьми со всей России», — отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Часть гуманитарного груза для посева уже доставлена в Луганскую народную республику.

«Мы привезли 40 тонн посевного материала. Этот груз будет распределен между ЛНР и ДНР, будет выдаваться фермерам и простым жителям», — рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Варяница .

Около 15 тонн картофеля и ячменя активисты Народного фронта передали фермерским хозяйствам и сельхозпредприятиям Новоайдарского и Славяносербского районов.

Так, посевной материал передан сельхозпредприятию «Агрохим» в селе Красный луч Славяносербского района. Предприятие обеспечивает продовольственную безопасность всего района: на территории находятся 17 образовательных учреждений и 11 дошкольных, которым предоставляется, в том числе, продуктовая помощь, рассказал глава Администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко.

«Это предприятие — единственное в Славяносербском районе, которое занимается выращиванием картофеля. И посевной материал, который привез Народный фронт, имеет огромное значение, потому что картофель необходимо высаживать уже сейчас», — добавил он.

Семь тонн ячменя активисты привезли в фермерское хозяйство в село Дмитриевка Новоайдарского района. Это позволит в ближайшее время засеять 40 гектар и собрать в июле 120 тонн урожая.

«70 тонн урожая оставим на поддержание животноводства в хозяйстве, а 50 тонн раздадим людям. Благодарим Народный фронт и Российскую Федерацию за оказанную помощь, большое спасибо», — сказал агроном фермерского хозяйства Сергей Анчар .

Картофель для посадки на собственных участках получили жители сел и деревень.

«Ребята, большое вам спасибо за вашу помощь. Приезжайте осенью, всех угостим», — поблагодарили общественников жители сел в ЛНР.

Народный фронт и фермеры страны продолжают собирать семена и направлять в ЛНР и ДНР.