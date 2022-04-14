Народный фронт доставляет в частный сектор ЛДНР семена овощей
Москва, 14 апреля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Народный фронт организует доставку в Донецкую и Луганскую народные республики семян овощей для передачи фермерам и жителям Донбасса, проживающим в частных домах.
Народный фронт в рамках акции #МЫВМЕСТЕ совместно с фермерами из многих регионов России организует доставку материалов для посевной жителям Луганской и Донецкой народных республик. Только из Центрального штаба Народного фронта в Москве накануне в республики отправлены 1,5 тонны семян овощей.
Часть гуманитарного груза для посева уже доставлена в Луганскую народную республику.
Около 15 тонн картофеля и ячменя активисты Народного фронта передали фермерским хозяйствам и сельхозпредприятиям Новоайдарского и Славяносербского районов.
Так, посевной материал передан сельхозпредприятию «Агрохим» в селе Красный луч Славяносербского района. Предприятие обеспечивает продовольственную безопасность всего района: на территории находятся 17 образовательных учреждений и 11 дошкольных, которым предоставляется, в том числе, продуктовая помощь, рассказал глава Администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко.
Семь тонн ячменя активисты привезли в фермерское хозяйство в село Дмитриевка Новоайдарского района. Это позволит в ближайшее время засеять 40 гектар и собрать в июле 120 тонн урожая.
Картофель для посадки на собственных участках получили жители сел и деревень.
Народный фронт и фермеры страны продолжают собирать семена и направлять в ЛНР и ДНР.