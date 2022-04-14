Белгород, 14 апреля 2022, 18:00 — REGNUM В пункте временного размещения в Грайвороне разместили жителей села Сподарюшино, которое 14 апреля подверглось обстрелу, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона встретился с жителями сёл Безымено и Сподарюшино. Сотрудники полиции, ДНД и казаки будут дежурить в населённых пунктах днём и ночью.
На месте происшествия в Сподарюшино работает следственная группа.
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