Белгород, , 18:00 — REGNUM В пункте временного размещения в Грайвороне разместили жителей села Сподарюшино, которое 14 апреля подверглось обстрелу, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пункт временного размещения беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Глава региона встретился с жителями сёл Безымено и Сподарюшино. Сотрудники полиции, ДНД и казаки будут дежурить в населённых пунктах днём и ночью.

«В пункте временного размещения в Грайвороне сейчас не больше 10 человек, остальные разместились у родственников и знакомых. Всем необходимым жители обеспечены. Очень надеюсь, что в ближайшее время они вернутся в свои дома.

На месте происшествия в Сподарюшино работает следственная группа.

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