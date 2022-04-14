Белгород, 14 апреля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В пункте временного размещения в Грайвороне разместили жителей села Сподарюшино, которое 14 апреля подверглось обстрелу, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев

Глава региона встретился с жителями сёл Безымено и Сподарюшино. Сотрудники полиции, ДНД и казаки будут дежурить в населённых пунктах днём и ночью.

«В пункте временного размещения в Грайвороне сейчас не больше 10 человек, остальные разместились у родственников и знакомых. Всем необходимым жители обеспечены. Очень надеюсь, что в ближайшее время они вернутся в свои дома.

На месте происшествия в Сподарюшино работает следственная группа.