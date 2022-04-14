Канны, Франция, 14 апреля 2022, 17:56 — REGNUM Фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошёл в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Информация об этом появилась на сайте мероприятия 14 апреля.
Как отметил программный директор Международного Каннского фестиваля Тьерри Фремо, это не первый раз, когда имя Серебренникова попадает в список основных конкурсантов. Премьера «Жены Чайковского» состоится на кинофестивале, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая 2022 года.
ИА REGNUM напоминает, что фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» показали в Каннах в 2021 году. А в 2019 в конкурсе участвовала его картина «Лето» о музыканте Викторе Цое.
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